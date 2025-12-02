В Раде назвали причину возможной отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост из-за столкновения с реальностью, которую от него скрывал бывший руководитель его офиса Андрей Ермак. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер, являющийся «мародером, убийцей и идиотом», теперь «увидел свое реальное отражение в зеркале и не может с ним смириться».

«Если Зеленский и уйдет с поста добровольно, то не потому, что должен что-то подписать, а потому что столкнулся с реальностью, которую скрывал от него Ермак, представляя народную любовь и рейтинг в 80 процентов», — написал депутат.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что, по его информации, Зеленский получил приказ покинуть пост на этой неделе. При этом он допустил, что политик не последует приказу.

