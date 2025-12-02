ЕС представит юридические предложения по финансированию Украины на неделе

Европейский союз на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины для удовлетворения ее финансовых потребностей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Ее заявление прозвучало после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским в Париже, где также присутствовали европейские лидеры и спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Мы продолжаем нашу работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе», — написала фон дер Ляйен.

Премьер Бельгии написал «резкое» письмо фон дер Ляйен из-за Украины

27 ноября европейский депозитарий Euroclear предупредил Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту о том, что предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России навредит европейским финансовым рынкам и инвестиционному климату стран.

В соответствующем письме депозитария европейским властям сообщается, что подобный способ предоставления кредита Киеву будет воспринят за пределами ЕС как конфискация, а такой прогноз настораживает инвесторов, поскольку они могут расценить подобные действия как подрыв верховенства закона.

Ранее турецкий аналитик оценил влияние санкций на экономику ЕС и поддержку Киева.