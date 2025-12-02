Раскрыт план Европы по подготовке к войне с Россией

Европейские страны раздувают угрозу со стороны России для подготовки к войне. Такое мнение высказал турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что утверждения об угрозе нападения России на Европу создают психологическую основу для будущего противостояния со страной.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Как считает министр, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.