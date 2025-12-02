Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине, он пытается выиграть время для перевооружения Киева. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью «Ленте.ру».

«Запад не заинтересован в прекращении конфликта. Его цель — снова втянуть Россию в переговоры, выиграть время, перевооружить Украину и подготовить ее к новой войне», — отметил он.

По словам Джонсона, аналогичная ситуация произошла в 2015 году, когда Германия и Франция добивались от России подписания Минских соглашений, чтобы дать Украине время и возможность перестроить армию. Эксперт напомнил, что и тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель, и экс-президент Франции Франсуа Олланд открыто признали это в 2022 году.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что Запад не собирается сохранять роль России как великой державы. Его стратегической целью является ослабление и расчленение страны.

Ангела Меркель в декабре 2022 года признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» стать сильнее. Она обратила внимание, что в 2015 году уровень обороноспособности Украины был другим, и усомнилась, что страны НАТО могли в то время предоставить Киеву военную помощь в необходимом объеме.