Президент Польши сделал выпад в адрес России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о невозможности заключения соглашения с Россией. Его слова приводит телеканал ТСН в Telegram.

Глава государства выступил с критикой в адрес Москвы, обвинив ее во «лжи» и «стремлении к разрушению». В связи с этим, по его мнению, договоренности с российской стороной невозможны.

Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за Путина

Ранее Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Виктором Орбаном из-за его визита в Москву. После этого польский лидер подвергся критике. Один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен назвал решение президента абсурдной истерией, напомнив ему, что у Польши и Венгрии есть общие интересы.