В Париже ограбили дом бывшего президента Франции Франсуа Олланда

В Париже ограбили дом бывшего президента Франции и действующего депутата нижней палаты парламента Франсуа Олланда. Об этом сообщает BFMTV.

Согласно сообщению издания, полиция уже задержала подозреваемых. Ими оказались два уроженца Алжира. Сейчас они находятся под стражей.

Отмечается, что среди украденных вещей были дорогие часы Олланда. Именно они были найдены у подозреваемых в результате обыска — в данный момент часы вернули Олланду.