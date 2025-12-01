Белый дом прокомментировал продажу оружия НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала продажу американского оружия странам НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, продажа оружия в страны НАТО, которые после этого отдают его ВСУ, не мешает планам США по мирному урегулированию конфликта.

«США продают оружие странам НАТО, и именно они направляют его на Украину. Это совсем другое, чем когда американцам предлагают выписывать "пустые чеки" на далекий военный конфликт. Но это никоим образом не уменьшает решимость администрации добиться окончания этой войны», — заявила она во время брифинга с журналистами.

