МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters прокомментировал планы ЕС по изъятию российских активов.

"Что касается изъятия наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", - сказал Костин.

По его мнению, действиям ЕС не может быть оправдания. "Удобно вести войну не только чужими руками, но и чужими деньгами - это высший пилотаж для Европы", - добавил Костин.

Ранее депутаты Европарламента предложили использовать замороженные в Евросоюзе активы РФ для обеспечения так называемого репарационного кредита Украине до заключения возможного соглашения о мире.