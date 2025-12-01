В сериале с Зеленским нашли пророчество о коррупционном скандале

В комедийном телесериале «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, нашли пророчество о коррупционном скандале и бегстве его ближайшего соратника Тимура Миндича. На эту деталь обратил внимание Telegram-канал издания «Политика Страны».

Как заметили пользователи сети, речь идет о 2 сезоне проекта, где в 16 серии осужденный за получение взятки бывший премьер-министр Юрий Чуйко (роль этого персонажа в сериале досталась актеру Станиславу Боклану — прим. «Ленты.ру») вышел из тюрьмы по договоренности с президентом Василием Голобородько (его сыграл Зеленский).

В этом эпизоде политик-коррупционер пытается улететь из Украины в Израиль под фамилией Миндич, что и стало тем самым пророчеством, которое сбылось уже спустя восемь лет в реальной жизни. Тимур Миндич — человек из ближайшего окружения украинского главы Владимира Зеленского, а также совладелец студии «Квартал-95», которая произвела на свет политический комедийный сериал «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что начался суд по «делу Миндича». Подозреваемому в коррупции заочно избирают меру пресечения. При этом адвокату не удалось связаться с подозреваемым. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупции в сфере энергетики. В день обысков бизнесмен бежал из страны.