В Белом доме раскрыли результаты обследования Трампа

Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник утром, 1 декабря, американский лидер рассказал журналистам, что прошел МРТ. Он добавил, что позже обнародует результаты исследования.

На вопрос о том, какого органа касалось обследование, Трамп ответил, что «понятия не имеет, МРТ как МРТ».

«Визуализация сердечно-сосудистой системы президента Трампа показала абсолютно нормальные результаты, признаков сужения артерий, нарушения кровотока или отклонений в работе сердца и крупных сосудов не выявлено», — пояснила Левитт.

По ее словам, камеры сердца имеют нормальные размеры; стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, отсутствуют признаки воспаления или тромбообразования. Она добавила, что сердечно-сосудистая система главы государства находится в отличном состоянии.

Трамп признался, что желает похудеть на пару килограммов

Пресс-секретарь констатировала, что Трамп прошел МРТ в связи с преклонным возрастом, нарушений выявлено не было.

Напомним, что в конце октября президента США сообщил, что прошел МРТ и получил отличные результаты.

Трамп не посчитал нужным раскрыть причину обследования, предложив журналистам обратиться к врачам, которые считают его результаты «одними из лучших, что они когда-либо видели».