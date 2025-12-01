Белый дом объяснил удары по наркоторговцам «законами войны»
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила удары по наркоторговцам у берегов Венесуэлы «законами войны». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время общения с журналистами Левитт попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал американским войскам убивать всех наркоторговцев у берегов Венесуэлы. Кроме того, он также отдал приказ о нанесении дополнительного удара, чтобы добить выживших.
По словам пресс-секретаря, американский удар соответствовал «законам войны» и был нанесен в международных водах.
«Удар был нанесен в международных водах и в соответствии с законодательством, применяемым в ходе боевых действий», — заявила Левитт.
Ранее Венесуэла потребовала у США уважать свое воздушное пространство.