Залужный намекнул на возвращение

Валерий Залужный, как он сам сообщил, вновь находится на территории Украины.

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, ныне занимающий должность посла в Великобритании, поделился фотографией с женой Еленой, сопроводив её комментарием: "Нет места лучше дома".

В прессе циркулировали сведения о том, что Валерий Залужный, в прошлом возглавлявший украинскую армию, потенциально способен составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на гипотетических выборах в Украине. Сильной стороной Залужного является его образ "героя военного времени" и его ключевая роль в руководстве армией на начальном этапе конфликта.