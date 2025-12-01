Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна призвала опубликовать документы, которые связаны с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

«Единственный способ восстановить доверие к нашим институтам — это прозрачность. Американцы имеют право знать правду», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший американский президент Барак Обама должны заплатить большую цену за скандал в связи с якобы вмешательством России в выборы главы государства в 2016 году.