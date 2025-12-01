Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян рассказал, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает раздробить Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава евродипломатии сделала ряд резких заявлений о России. В частности, она обвинила Москву в нежелании заключить мирную сделку.

«Ложь Каи Каллас. Это Европейский союз не хочет мира и предпочитает давать деньги коррумпированному режиму [Владимира] Зеленского», — заметил Дюпон-Эньян.

Политик также призвал помнить, что Каллас «хотела разделить Россию на маленькие государства».

Ранее экс-коммодор британских ВМС Стивен Джерми сообщил, что Запад демонстрирует свою полную некомпетентность, отказываясь от переговоров с Россией в условиях невозможности ее проигрыша.