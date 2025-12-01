В Венгрии назвали тему разговора Орбана с Путиным и Трампом

Стало известно содержание разговора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам венгерского МИД, Орбан обсудил с президентами двух стран подготовку саммита «Россия-США» в Будапеште. По его словам, саммит состоится, а в Венгрии ведется подготовка к мероприятию.

«И американский, и российский президенты дали понять премьер-министру, что подготовка ведется, и, как только сложится ситуация, позволяющая завершить подобный саммит соглашением, они приедут в Будапешт», — заявил он.

Министр также добавил, что политикам из Европы нужно поддержать мирный процесс на Украине, но вместо этого они «пытаются подорвать мирные усилия».

Ранее Орбан назвал единственное, по его мнению, решение по Украине.