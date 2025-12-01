Фон дер Ляйен сделала заявление по Украине

Европейский союз (ЕС) добился прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

По словам главы ЕК, в понедельник, 1 декабря, состоялась хорошая дискуссия президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами.

«Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе», — написала она.

Фон дер Ляйен обвинили в попытке разжечь Третью мировую войну

Ранее Макрон провел встречу с Зеленским в Париже. В Елисейском дворце уточнили, что лидеры обсуждали мирное соглашение по Украине в соответствии с дискуссиями, прошедшими в Женеве, и американским планом.