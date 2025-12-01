Стало известно, какое решение вынес суд по делу Миндича

Суд на Украине заочно избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике бизнесмену Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

В связи с тем, что бизнесмен покинул страну, ведомство в конце ноября объявило его в розыск. Кроме того, в розыск объявили и Александра Цукермана, его главного финансиста.

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — отметили журналисты.

Директор НАБУ Семен Кривонос уточнил, что эта мера необходима для того, чтобы объявить соратника Владимира Зеленского в международный розыск.