Трамп дал оценку новым властям Сирии

© en.wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает все, чтобы власти Сирии продолжали работу, нацеленную на процветание страны. Американский лидер считает, что снятие США жестких санкций помогло Сирии.

США, как написал Трамп в соцсети Truth Social, «очень довольны результатами», которые достигнуты в Сирии благодаря «упорному труду и решимости». Вашингтон делает все, чтобы сирийское правительство продолжало выполнять поставленные задачи для построения «настоящей и процветающей страны».

Фактором, который «значительно помог в этом», Трамп назвал свое решение отменить «очень жесткие и суровые санкции». Он считает, что Сирия, ее власти и народ «по-настоящему оценили это».

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа стал первым лидером страны с момента провозглашения ее независимости (в 1946 году), который побывал в Вашингтоне.

7 ноября Штаты сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с Трампом.