Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провести встречу в Вашингтоне в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

«Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры обозначили важность разоружения палестинского движения ХАМАС и демилитаризации Газы. Кроме того, Трамп и Нетаньяху обсуждали перспективу расширения мирных договоров со странами региона, добавили в канцелярии.

23 ноября Израиль объявил об уничтожении пяти высокопоставленных членов ХАМАС в Газе. По заявлению премьера Биньямина Нетаньху, это стало ответом на нарушение режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов: они «отправили террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат». ХАМАС же обвиняет в нарушениях израильскую армию и, по данным Al Hadath, уже оповестил США о готовности возобновить бои. Подробности — в материале «Газеты.Ru».