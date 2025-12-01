Еврокомиссия сообщила о подготовке новых санкций в отношении Белоруссии

Ограничительные меры предлагается ввести из-за «гибридных атак» против Литвы. Такие данные глава ЕК Урсула фон дер Ляйен привела в своей соцсети Х.

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в пространство Литвы. Мы готовим новые меры в рамках нашего санкционного режима», — говорится в публикации, которую фон дер Ляйен сделала по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

При этом глава Еврокомиссии не упомянула об инциденте с упавшим ранее в районе белорусского города Гродно литовским беспилотником.