Польша напомнила Германии о репарациях за Вторую мировую войну

Премьер Польши Дональд Туск напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о том, что его страна так и не получила все репарации за Вторую мировую войну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мерца, в Польше считают, что Германия так и не выплатила все необходимые репарации. При этом он также добавил, что формальный отказ Польши от выплат, который был дан ранее, не имеет юридической силы.

«Германия придерживается формально-дипломатического акта 50-х годов. Но как вы хорошо знаете, в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа», — заявил он.

Ранее Туск заявил, что НАТО создавалось против России.