Макрон сделал неожиданное признание о плане по урегулированию конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что на сегодняшний день завершенного плана урегулирования конфликта на Украине не существует. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, французский лидер подвел предварительные итоги работы над проектом урегулирования кризиса на Украине на пресс-конференции в Париже после встречи с Владимиром Зеленским.

«На сегодняшний день, строго говоря, не существует окончательно оформленного плана урегулирования конфликта на Украине. [Европейцы] находятся лишь на предварительном этапе», — отметил Макрон.

Ранее президент Франции заметил, что в ходе дискуссии впервые наблюдается «целостный подход к российской нефти и газу», сочетающий санкции США и усиленное давление Франции на этот механизм.

Кроме того, Макрон выразил надежду, что на ближайшем саммите ЕС Европа найдет возможность использовать российские активы.