В Белоруссии прокомментировали ситуацию с Литвой словами «стреляют себе между ног»

Действиями в отношении Белоруссии Литва «стреляет себе между ног». Такое заявление сделала пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Что касается литовцев — сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них (...) Однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног», — прокомментировала она ситуацию.

23 ноября глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию. По его словам, в Литву вновь прилетели воздушные шары с контрабандой.

Литва также готовит собственный пакет санкций против Минска и предлагает Брюсселю присоединиться к ограничениям, включая меры против лиц, связанных с незаконными «воздушными полетами».