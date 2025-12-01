Евросоюз больше не ключевой игрок в мировой политике, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В связи с этим, добавил министр, блок был исключен из процесса разрешения конфликтов, пишут «Известия» в Telegram-канале.

По данным газеты, глава ведомства рассказал о падении роли ЕС в ходе выступления в парламенте на слушании комитета по иностранным делам.

«Брюссель, в результате действий Еврокомиссии в последние годы, больше не ключевой игрок в мировой политике. Ведь если бы ЕС по-прежнему оставался политическим игроком мирового уровня, он не был бы исключен из процесса разрешения двух главных конфликтов на европейском континенте», — разъяснил Сийярто.

Министр подчеркнул, что политические игроки за пределами Европы смеются над Брюсселем.

«Они смеются над европейскими институтами и смеются над политикой, с помощью которой ЕС списал себя со счетов в качестве основного игрока в глобальной политике», — уточнил дипломат.

Ранее Сийярто сообщил, что Россия станет определяющим игроком в системе не только европейской, но и глобальной безопасности.

Евросоюз обсуждает расширение миссий по подготовке ВСУ на Украине

Министр отметил, что в свете этого Будапешт не будет отказываться от контактов с Москвой.