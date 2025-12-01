Макрон: Европа завершила работу над гарантиями для Киева

Европейские страны завершили работу над проектом гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены Украине по завершении конфликта, и сейчас намерены добиться от США конкретики по поводу их участия в обеспечении этих гарантий. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

"Мы завершили работу над гарантиями безопасности, как я уже говорил, которые важны для безопасности европейцев, французов и итальянцев. В ближайшие несколько дней пройдут важные обсуждения между представителями США и "коалицией желающих" с целью уточнить участие американцев в этих гарантиях, в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе. Одновременно будут проведены дискуссии, в ходе которых Россия разъяснит американскому посреднику свою позицию", - сказал Макрон.

Ранее в совместном заявлении главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Польши, Франции, ФРГ и Евросоюза по итогам консультаций в Лондоне обозначили свою "приверженность надежным гарантиям безопасности для Украины", что включает "изучение возможности создания коалиции из воздушных, сухопутных и морских сил сдерживания, которые могли бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать воссоздание Вооруженных сил Украины".

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.