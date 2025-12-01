Зеленский назвал самый сложный вопрос на переговорах

Территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макрном, трансляция доступна на официальном YouTube-канале главы украинского государства.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важны конкретика от США и Европы», — сообщил Зеленский.

По его словам, только территориальный вопрос обсуждался в течение шести часов. Украинский лидер добавил, что в настоящее время мирный план по Украине, предложенный Вашингтоном, «выглядит уже лучше».