Глава евродипломатии высказалась о давлении США на Украину

Давление США на Украину в вопросе урегулирования конфликта является «самым простым способом» завершения боевых действий, но это не соответствует интересам Европы и Киева. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Я боюсь, что все давление будет оказано на более слабую сторону (...), но это ни в чьих интересах. Это не в интересах Украины, не в интересах Европы», — сказала глава евродипломатии.

Каллас также признала, что переговоры с Россией в нынешней ситуации не отвечают интересам Евросоюза.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется подчиниться, если США примут решение об окончании боевых действий и окажут давление на Киев.