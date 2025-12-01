Каллас назвала сумму, которую Евросоюз предоставил Украине

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас назвала сумму, которую ЕС предоставил Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта тема была затронута во время пресс-конференции после встречи министров стран Евросоюза. По словам Каллас, альянс предоставил Украине более 187 миллиардов евро с начала СВО.

«Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро», — заявила она.

При этом, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис до этого заявлял, что многолетний бюджет Евросоюза не может финансировать потребности Украины на период 2026-2027 годов.

Каллас озвучила позицию Бельгии по российским активам

Ранее Каллас заявила о решающей неделе для дипломатии по Украине.