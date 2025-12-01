Андрей Ермак перед отставкой с поста руководителя офиса президента Украины активно добивался увольнения главы СБУ Василия Малюка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

Журналисты заметили, что Владимир Зеленский не сразу принял решение об отставке соратника — перед тем, как подписать указ, он собрал в офисе ряд высокопоставленных лиц.

В частности, на совещание прибыли вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко.

Стало известно, как в окружении Зеленского готовили уход Ермака

Обозреватели уточнили, что присутствие Малюка на встрече не было случайностью — Ермак за несколько дней до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, потому что тот якобы «проглядел» операцию «Мидас» и не защитил его.

В итоге, Зеленский после напряженной дискуссии все же принял решение отправить главу офиса в отставку, констатировали журналисты.