Санду созовет совет безопасности после сообщений о дроне

Президент Молдавии Майя Санду во вторник, 2 декабря, созовет Высший совет национальной безопасности. Об этом сообщает Newsmaker.md в Telegram-канале.

«Члены Совета рассмотрят риски в сфере информационной и кибербезопасности», — сказано в публикации.

Заседание будет посвящено обсуждению мер борьбы с дезинформацией. После встречи Санду проведет пресс-конференцию.

Ранее лидер оппозиционной Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Владимир Филат обвинил Санду в использовании скандала с неизвестными беспилотными летательными аппаратами, которые утром 25 ноября залетели на молдавскую территорию.

По его словам, таким образом власти Молдавии пытались сместить фокус внимания людей на проблему беспилотника, отвлекая от других тем для обсуждения.