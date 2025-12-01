Мэра во Франции осудили за шантаж интимными видео

Суд Лиона, как передает агентство Франс Пресс, признал мэра Сент-Этьена Гаэля Пердрио виновным по делу о шантаже с использованием секс-видео и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Суд над Пердрио начался в сентябре 2025 года после того, как в 2022 году ему были предъявлены обвинения. Мэр, как предполагалось, организовал скрытую съемку своего заместителя Жиля Артига, а затем шантажировал его полученным видео.

Председатель суда признала мэра "полностью виновным" в шантаже, преступном сговоре и растрате госсредств. Решением суда Пердрио приговорен к пяти годам лишения свободы.

Сам мэр до сих пор настаивает на своей невиновности, называя приговор "немыслимым".