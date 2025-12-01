Соратники Владимира Зеленского желали сбросить с поста главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Свои действия они обсуждали в секретном чате, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что полный круг участников этого чата пока установить не удалось.

Источник заметил, что после отставки чат не посчитали нужным удалить — в нем продолжилась переписка.

«Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета [Зеленского], как пустой стул справа от него», — признал один из чиновников.

Пост про стул собрал больше всего лайков за все время существования чата, заметил собеседник издания.

Ермаку запретили выезд с Украины

Второй заметил, что отставка Ермака была уже неизбежной реальностью, так как он «объединил против себя всех».

Источник пояснил, что в последние две недели на отставке Ермака настаивали спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров.