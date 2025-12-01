На Украине заподозрили главу госфинмониторинга в краже 200 млн гривен

Газета.Ru

Глава госфинмониторинга Украины Филипп Пронин подозревается в причастности к краже 200 млн гривен (около 370 млн рублей) на строительстве фортификаций. Об этом сообщило издание «Зеркало Недели» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, Пронин мог совершить кражу во время работы на посту главы Полтавской областной военной администрации (ОВА). В частности, НАБУ расследует возможные преступления, в ходе которых полтавские компании направляли работников на строительство фортификаций за статус «критичности» для брони и освобождения от мобилизации. Деньги при этом перечисляли на другие лица.

Издание отметило, что глава госфинмониторинга также мог внедрить в работу ведомства схему незаконного уклонения от мобилизации.

28 ноября НАБУ провели обыски у Андрея Ермака. Они стали продолжением громкого дела о коррупции в сфере энергетики.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении украинский лидер поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта была представлена так, «как должна была быть».

