В Польше пожаловались на молодых мигрантов из Украины, которые превратили Свентокшиский парк в центре столицы в одно из самых опасных мест в городе. Как пишет местное издание Gazeta Wyborcza, в местах общественного отдыха сегодня постоянно случаются драки, грабежи и разбои.

Согласно имеющейся статистике, только за 2025 год правоохранительные органы более 946 раз выезжали в парк на экстренные вызовы. В среднем - это около трех вызовов в сутки.

«15 ноября, по подсчётам стражей порядка, в драке участвовали примерно 50 человек, многие из которых были с холодным оружием», — описывается в статье один из недавних резонансных случаев, связанных с парком.

По данным полиции, число преступлений мигрантов в Варшаве увеличивается с каждым годом: в 2023 году вызовов было 791, в то время, как в 2024 году уже 891. В ответ на это в польском обществе наблюдается значительный рост антиукраинских настроений - поведение беженцев провоцирует многочисленные акты агрессии против них самих.

Негативное отношение к мигрантам из Украины становится все более распространенным по всей Европе. Так, недавно появились новости о том, что украинские беженцы в Нидерландах, согласно новому плану правительства, получат специальный статус, направленный на возвращение на родину.