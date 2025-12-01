Глава МИД Японии сделал заявление о заключении мира с Россией

Правительство Японии по-прежнему настроено на решение вопроса принадлежности южной части Курильских островов и заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на встрече с мэром города Нэмуро, сообщает МИД Японии.

Мэр Масатоси Исигаки передал министру письмо с требованием решения проблемы «северных территорий» и скорейшего возобновления безвизовых обменов, в первую очередь посещения могил предков.

«Отношения Японии и России находятся в сложных условиях, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности «четырех северных островов» и заключение мирного договора», — приводит внешнеполитическое ведомство слова Мотэги.

Министр подчеркнул, что этот вопрос остаётся самым важным в отношениях двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что территориальная принадлежность Курил не должна вызывать сомнений ни у кого.