В Раде внезапно шокировали новостью о Владимире Зеленском

Депутат Верховной рады Украины заявил о проблемах с легитимностью действующей власти в глазах ключевого международного партнера. В своем Telegram-канале парламентарий Дмитрук обратил внимание на формат ведущихся переговоров между Киевом и Вашингтоном, которые проходят вне официальных государственных учреждений США. По его словам, это демонстрирует реальное отношение администрации Трампа к статусу украинской делегации и самого президента Зеленского.

Политик полагает, что переговорная группа Украины не обладает необходимым легитимным статусом для участия в официальных мероприятиях высшего уровня. Он утверждает, что в текущей политической конфигурации у Киева просто нет законного органа, который мог бы представлять страну в столице США. Как пояснил депутат, нынешнюю команду в Вашингтоне рассматривают лишь как «узкий круг исполнителей», потерявший политический вес.

«Их статус обнулен. Их легитимность нулевая», — заявил он.

Встречи в неформальной обстановке, по мнению Дмитрука, лишь подчеркивают это отношение, превращая диалог в процесс передачи «последних инструкций». Отдельно парламентарий критически отметил роль украинских антикоррупционных органов, которые, по его версии, превратились в инструмент давления на власть.

Ермак впервые высказался о Зеленском после увольнения

В заключение он выразил убеждение, что в США уже сделали окончательные выводы о легитимности киевского руководства, а текущие переговоры носят сугубо технический характер.

Читайте материал "В Польше сообщили, что произошло с президентом страны Навроцким из-за России"