В понедельник, 1 декабря, аналитики ВЦИОМ предупредили о риске исчезновения сотен малых и моногородов России, стало известно об углублении кризиса в автомобильной промышленности Германии, а во Франции резко раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона.

Угроза для сотен малых городов России

Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают, чтобы найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе. К такому выводу пришли в своем докладе аналитики ВЦИОМ, пишет ТАСС.

Большую роль в оттоке населения также играют «недостаточная инфраструктура, ограниченные образовательные возможности и перспективы». При этом, по данным аналитиков, спасти такие города могло бы развитие туризма. Так, более 50% россиян хотят побывать с экскурсией на каком-либо промышленном предприятии.

Унижение Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо с иронией высказался о возможной реакции президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!», — написал он, комментируя заявление Путина о том, что говорящие об угрозе нападения Москвы европейские лидеры либо обслуживают интересы оборонной промышленности, либо пытаются поднять свои рейтинги.

Закрытие социальных проектов в Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор объявил в своем Telegram-канале о закрытии социальных проектов в Молдавии из-за действий официального Кишинева.

По его словам, он вынужден закрыть проекты, которые позволяли жителям Молдавии «выживать», так власти страны «блокируют возможность помогать людям».

«Средства, которые мы переводим, блокируются тотально, наших сотрудников арестовывают — вы всё это видите и знаете. Только за последние шесть месяцев [президент Молдавии Майя] Санду заблокировала и просто украла $50 млн», — написал он.

Попытки Зеленского «сорвать мир» на Украине

Владимир Зеленский с помощью «экологического терроризма» пытается сорвать мирное урегулирование украинского кризиса. Такое мнение высказал в своем аккаунте в социальной сети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя атаки на танкеры Kairos и Virat у берегов Турции в Черном море.

«Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя и отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план по урегулированию конфликта», — уверен он.

Тревожный сигнал для Германии

Крупнейшие немецкие автомобильные компании Volkswagen, Mercedes и MAN увольняют сотрудников и предлагают щедрые программы добровольного ухода. Поставщики, в том числе и компания Bosch также урезает штат. Об этом со ссылкой на исследование компании Index пишет Die Welt.

По данным аналитиков, за девять месяцев 2025 года число вакансий в автомобильной отрасли сократилось на 15,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом количество вакансий для руководителей проектов уменьшилось на 39%, а для начальников направлений и отделов — на четверть.