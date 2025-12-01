Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле отреагировали на слухи о письме Козака Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о письме, которое бывший заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак якобы написал российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов RTVI.

«Нет. Ничего не известно», — сказал он.

В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что Козак планирует покинуть пост заместителя руководителя администрации президента РФ. Как отметили журналисты, чиновник входил в число ближайших соратников Путина, поэтому российский лидер лично принимал решение о его отставке. Авторы публикации добавили, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

В США раскрыли, чем Трамп занимается в спальне Белого дома

Президент США Дональд Трамп предпочитает есть в спальне Белого дома, а не в столовой. Об этом рассказал автор нескольких книг о нынешнем американском лидере Майкл Вольф, пишут «Аргументы и факты».

По словам биографа, Трамп вызвал настоящий переполох, когда в первый раз переехал в Белый дом, так как он «не любит есть в столовой, а любит есть в спальне».

«В кровати [ел], я, полагаю. Когда он впервые туда попал, на самом деле казалось, что он, знаете, дикое дитя», – рассказал Вольф.

Крупная страна не устояла перед большими скидками на российскую нефть

Индийские государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum приобрели российскую сырую нефть с поставкой в ​​январе, привлеченные скидками и обильными поставками от компаний, которые не подпали под санкции. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, неизвестное количество партий купили со скидкой около пяти долларов за баррель. В связи с этим агентство напомнило, месяц назад скидка составляла три доллара. Отмечается, что с учетом скидок и стоимости перевозки Россия теперь должна зарабатывать в среднем около 40–45 долларов за баррель. Оплачиваются эти поставки в дирхамах ОАЭ.

Стало известно одно требование Украины к США на переговорах

Украинская сторона настаивает на личной встрече глав государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чтобы обсудить «некоторые вещи» по мирному соглашению. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров Киева и Вашингтона во Флориде.

Как отмечается в материале, представители Украины подчеркивали «важность личного контакта» между главами государств, чтобы определить следующие шаги на самом высоком политическом уровне.

«Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — заявил источник.

В США назвали Хегсета военным преступником

Министр войны США Пит Хегсет – военный преступник из-за своих призывов наносить удары по предполагаемым кораблям наркокартелей, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В частности, Хегсет разместил в Сети картинку с Черепашкой Франклиным — героем одноименной серии канадских детских книг, которые стали популярными у аудитории в США. На стилизованной под обложку картинке персонаж целится из гранатомета в военном вертолете, который летит над конвоем кораблей. Предполагаемая книжка - «Франклин целится в наркотеррористов».

«Вы буквально только что сами себя дисквалифицировали. И, возможно, объявили себя военным преступником», — высказался в адрес Хегсета военный эксперт.

Франция намерена нанести удар по Украине и ЕС

Франция, лишившаяся суверенитета и разрушившая свою экономику, в скором времени сделает то же самое с Украиной. Как сообщает РИА Новости, крушение проекта «анти-Россия», где роль тарана отводилась киевскому режиму, провалилась.

Владимир Зеленский во второй раз за две недели посетил Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отчаянность метаний украинского политика говорит о провале украинской авантюры. Французскому лидеру тоже нечего терять — теперь он планирует идти до конца.

«И уничтожить не только Украину — политически, но и Францию — экономически, а заодно взорвать ЕС изнутри», — отмечается в статье.

Взорвавшийся в Новой Москве автомобиль принадлежал известному ученому

© Скриншот

Выяснилось, кому принадлежит автомобиль, взорвавшийся в понедельник утром в городе Московский.

Как стало известно «МК», взорвался автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» ученого, доктора физико-математических наук, сотрудника одного из НИИ, специализирующегося на лазерных технологиях. Сам ученый в момент ЧП находился в загранкомандировке в Юго-Восточной Азии.

«Залили в бетон»: останки «друга» Дурова и его жены нашли в ОАЭ

© Соцсети

В ОАЭ нашли останки российского криптотрейдера Романа Новак и его супруги Анны. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Их залили в бетон. Останки нашли еще в ноябре», — пишет «КП-Петербург».

Последний раз Новак выходил на связь в октябре.

Вокруг Долиной разгорелся новый скандал

Стилист Никита Карстен обвинил певицу Ларису Долину в нарушении договоренностей о сотрудничестве, отметив, что народная артистка запретила ему использовать полученный в ходе съемки контент. Его заявление приводит издание Super.

По словам стилиста, они договорились провести творческую съемку, выгоду от которой должны были получить все ее участники. Сама певица — контент для соцсетей и фотографии для обложек, остальные — рекламу от сотрудничества со звездой.

При этом для создания образов Никита Карстен пригласил «дружественные бренды», которые также рассчитывали по итогам коллаборации получить материалы для своего продвижения.

Сотни автомобилей Porsche «превратились в кирпичи» в России

Из-за массового сбоя сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сотни автомобилей Porsche превратились в кирпичи по всей России. По данным Shot, автомобили не заводятся из-за массового сбоя. Дилеры утверждают, что он произошёл якобы из-за проблем со связью», — отмечается в публикации.

С проблемами при запуске двигателей столкнулись владельцы автомобилей немецкой марки в Москве, Краснодаре и других российских городах, утверждает Shot.

