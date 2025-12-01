Президент Польши Кароль Навроцкий подвергся жесткой критике со стороны сограждан после отказа от встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его недавней поездки в Россию. Об этом сообщил еженедельник Myśl Polska (MP).

© Вечерняя Москва

По мнению журналистов, этот поступок говорит о том, что у канцелярии главы польского государства нет взвешенного и реалистичного представления о том, как добиться окончания российско-украинского военного конфликта. Они подчеркнули, что Орбан — друг Польши, а президент Украины Владимир Зеленский — враг.

— Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии, — говорится в материале.

Виктор Орбан 28 ноября прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По данным СМИ, венгерский премьер сообщал, что целью поездки было обеспечение поставок нефти и газа. Кроме того, планировалось обсудить урегулирование на Украине.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени. До этого он говорил, что Европа находится на грани третьей мировой войны из-за конфликта на Украине.