Партия "Единая нейтральная Грузия", выступающая против присоединения страны к Евросоюзу (ЕС) и НАТО, провела учредительное собрание. Об этом сообщил телеканал "Рустави 2". "Мы должны свыкнуться с тем, что, если продолжим пребывать в евроиллюзиях, рано или поздно Вашингтон и Брюссель вновь смогут привести к власти собственную агентуру. Партия "Нейтральная Грузия" сделает всё для того, чтобы эта евроиллюзия закончилась", — заявил глава партии Вато Шакаришвили. 4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии "Грузинская мечта" о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы.

