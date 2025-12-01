На Украине назвали неожиданные даты прекращения СВО и отставки Зеленского

Политолог Владимир Петров, которого называют одним из ведущих политтехнологов офиса президента Украины, заявил, что Владимир Зеленский до 15 декабря издаст указ о прекращении боевых действий, а 1 января добровольно уйдет в отставку. Об этом он написал в соцсетях.

По словам политолога, украинский лидер «устал и решил всех послать».

Аналитик также утверждает, что до момента подписания договора о прекращении боевых действий - 15 декабря - будет вакханалия, огромное количество новостей, какие-то движения, политические истерики и все остальное.

На Новый год Зеленский, по словам Петрова, выйдет с обращением к народу и заявит, что уходит в отставку.

После этого, как утверждает политтехнолог, спикер Верховной рады будет вести переговоры о мире, а Зеленский уйдет вообще из политики.

Решение это связано с тем, что Зеленский намерен продолжать воевать с Россией, но в его окружении этого никто не хочет, заявил Петров.

Пока неизвестно, является ли это сообщение намеренным вбросом офиса Зеленского или реальными планами.

Ранее украинские СМИ сообщали, что после того как Зеленский потребовал от Андрея Ермака написать заявление об уходе, тот закатил получасовой скандал, в котором звучали и обиды, и резкие упрёки, и прямые обвинения.