Предсказано последствие атаки ВСУ на КТК для отношений Украины и Казахстана

Атака украинской армии на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может повлиять на двусторонние отношения Украины с Казахстаном, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий упрекнул Астану после атаки ВСУ на КТК. По его словам, Казахстан не осуждал российскую сторону во время атак по территории Украины.

По мнению политолога, инцидент с атакой на КТК может привести к тому, что отношения между Украиной и Казахстаном станут более прохладными. При этом эксперт отметил, что государства и ранее не устанавливали крепкие партнерские контакты, хотя и серьезных противоречий между ними не было. Также, отметил Топорнин, последствия удара по КТК ощутит Россия и европейские потребители.

Раскрыты потери Казахстана от атаки ВСУ в Каспийске

«Будут проблемы с европейскими контрагентами. То есть получается, что вторичные последствия лягут на плечи европейских потребителей. Конечно, это может вызвать их неудовольствие, но что европейские потребители могут сделать? Ну а разрушенный терминал придется восстанавливать за российский счет», — сказал политолог.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК. В ведомстве уточнили, что этот эпизод стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.