Политолог Борис Межуев заявил, что влияние президента США Дональда Трампа ослабевает: по мнению эксперта, Вашингтону не удается «продавить» украинское руководство. Об этом политолог написал в своем Telegram-канале.

Американские и украинские переговорщики ранее заявили, что провели продуктивные обсуждения рамок мирного соглашения, однако окончательного прорыва достичь не удалось, сообщало Bloomberg. После встречи с украинской делегацией глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что предстоит ещё многое сделать. Он назвал предмет переговоров «деликатным и сложным».

«Похоже, украинцев продавить все-таки не удалось, что и понятно: их поддерживает практически вся западная печать, а значит элиты западного мира», - заявил Межуев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, «кажущийся таким сильным» Трамп на самом деле политически слаб. Политолог заявил, что рейтинг поддержки Трампа составляет 38 процентов, его покидают сторонники, а республиканцы в Палате представителей Конгресса США «готовы взбунтоваться».

«Он держится потому, что при всех своих прибамбах реально нужен этому самому «глубинному Западу», - написал политолог.

Межуев подчеркнул, что Трампу действительно удалось остановить войну в Газе (чего не смог сделать его предшественник Джо Байден). По мнению политолога, президент США может помочь и завершению конфликта на Украине.