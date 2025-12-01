Стармер посетовал на пагубные экономические итоги Брексита

Покинув Европейский союз, Великобритания понесла серьезный экономический урон. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Его процитировало ТАСС.

По его словам, настало время принять реальность и двинуться в сторону более тесных отношений с Европейским союзом. Это, как полагает Стармер, необходимо для экономического возрождения Британии. Премьер-министр подчеркнул, что сближение с Брюсселем потребует взаимных уступок.

Во второй половине мая 2025 года представители Стармера заявили, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об углублении партнерства, которое принесет экономике королевства не менее 12 миллиардов долларов к 2040 году и поможет устранить негативные последствия Брексита. Тогда речь шла о сотрудничестве в области обороны и безопасности, отмене проверок поставляемой продукции и сделке по рыболовству, которая продлевает на 12 лет доступ европейских рыбаков в британские территориальные воды.