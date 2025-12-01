В Конгрессе США прокомментировали сообщения о военных преступлениях Хегсета

Конгрессмены США допустили, что приказы главы Пентагона Пита Хегсета могли быть незаконными. Об этом сообщает Politico.

© Sra Madelyn Keech/Zuma/TACC

Сенаторы Крис Ван Холлен и Тим Кейн, которые являются членами Комитета по иностранным делам, подчеркнули, что в случае, если информация окажется правдивой, они будут приравнены к военным преступлениям.

«Если эти сообщения правдивы, это явное нарушение законов, принятых Министерством обороны, а также международных законов, регулирующих обращение с людьми, оказавшимися в подобных обстоятельствах», — сказал Кейн.

Кроме того, сенатор Эд Марки назвал Хегсета военным преступником и призвал его немедленно уволить.

Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета «убить всех»

Пентагон отказался от комментариев, за исключением поста в социальных сетях, в котором Хегсет назвал статью «сфабрикованным, подстрекательским и уничижительным репортажем».

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Хегсет отдал приказ добивать выживших при ударах по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. По информации издания, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар по выжившим якобы в «соответствии с инструкциями» шефа Пентагона.