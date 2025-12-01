«Сдавайся и уезжай»: Трамп выдвинул Венесуэле беспрецедентный ультиматум

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп предложил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро безопасный выезд из страны для него и его семьи, но выдвинул ультиматум о немедленной отставке. После провала переговоров Вашингтон ужесточил давление, объявив о закрытии воздушного пространства вокруг Венесуэлы и разместив у ее берегов авианосец «Джеральд Форд».

Напряженность между США и Венесуэлой достигла критической точки после того, как американский президент Дональд Трамп провел жесткий телефонный разговор с лидером страны Николасом Мадуро. Согласно сообщениям источников, в ходе беседы Трамп выдвинул ультиматум: немедленно подать в отставку и покинуть страну вместе с семьей, получив гарантии безопасности. Взамен Мадуро, по данным западных изданий, просил глобальной амнистии за все предъявляемые ему действия и сохранения контроля над вооруженными силами Венесуэлы в обмен на согласие провести свободные выборы. Оба условия были решительно отклонены американской стороной, что привело к быстрому срыву переговоров.

Отказ Мадуро капитулировать немедленно спровоцировал резкую эскалацию. Президент Трамп объявил о закрытии воздушного пространства вокруг Венесуэлы, хотя механизмы исполнения такого решения над суверенной страной остаются неясными. Тем не менее, теперь карты слежения за самолетами показали, что международные рейсы над территорией Венесуэлы фактически прекратились, а самолеты, следующие на близлежащие Арубу и Кюрасао, стали обходить ее. Ответные меры Каракаса не заставили себя ждать: правительство Мадуро отозвало права на полеты у ряда иностранных авиакомпаний.

Одновременно с этим у берегов Венесуэлы появилась самая серьезная демонстрация силы — крупнейший американский авианосец «Джеральд Р. Форд» и экспедиционное подразделение морской пехоты. По мнению западных политологов, Трамп намекнул, что военные операции «внутри Венесуэлы» могут начаться «очень скоро», хотя позже его союзники такие как сенатор Маркуэйн Маллин поспешили заверить, что речь не идет о сухопутном вторжении. Основной целью Вашингтон называет уничтожение сетей наркоторговли, которые, по его данным, контролируются правительством Мадуро.

Эта наркотическая угроза стала центральным обоснованием для действий США. Сенатор Дейв Маккормик назвал ситуацию «войной», которая в 2024 году унесла жизни 100 тысяч американцев от передозировок — это в два раза больше, чем потери США за восемь лет войны во Вьетнаме.

«У нас война, которая идет из-за фентанила, из-за опиоидов, из-за кокаина», — заявил он, связывая этот поток напрямую с режимом в Каракасе.

Министр ВМС США Джон Фелан также поддержал эту риторику, заявив, что наркотики убивают больше американцев, чем любые прошлые войны, и что президент Трамп прав, квалифицируя это как атаку на страну.

Критики, однако, указывают на противоречия в этой позиции. Согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками (DEA) за 2019 год, основным источником фентанила, вызывающего большинство смертей от передозировок, стала Мексика, а прекурсоры поставляются из Китая. Тем не менее, Венесуэла фигурирует в списке Трампа как одна из 23 «основных стран-производителей или транзитных стран незаконных наркотиков».

Напомним, что уже с сентября США ведет морскую кампанию против наркотрафика, нанося удары по подозрительным судам. Эти действия, включая «двойной удар» у побережья Тринидада, в результате которого, по некоторым данным, были убиты выжившие после первого взрыва, подверглись резкой критике со стороны правозащитников и конгрессменов, назвавших их внесудебными казнями. Конгресс уже начал расследование этого инцидента.