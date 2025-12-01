Все западные лидеры ненавидят президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в социальной сети Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Это так забавно (...) Все лидеры Запада ненавидят Трампа. Теперь он их надувает, умора», — написал он.

По его словам, британские шпионы пытались помешать Трампу переизбраться на первый срок, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер агитировал за кандидата в президенты США Камалу Харрис. Он также отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон сказал своим европейским коллегам, что Трамп никогда не будет переизбран на второй срок.

Ранее Дотком прокомментировал требования Украины к России по урегулированию конфликта. Он назвал их нелепыми и подчеркнул, что Киев проиграл в конфликте с Москвой.