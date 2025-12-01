Французский политик Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает раздробить Российскую Федерацию.

Автор публикации призвал никогда не забывать о том, что Каллас хотела разделить Россию «на маленькие государства».

Именно Европейский союз (ЕС) не хочет завершения конфликта, предпочитая финансировать коррумпированный режим Владимира Зеленского, поделился своей точкой зрения французский политик.

Каллас озвучила позицию Бельгии по российским активам

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что главе евродипломатии Кае Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее слов о том, что Россия за последние сто лет напала на огромное количество государств.