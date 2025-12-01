Обзор иноСМИ: «уловка-22» для Украины и бурные споры из-за газа в Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Уловка-22» для Украины

В классическом романе Джозефа Хеллера «Уловка-22» главный герой Йоссариан обращается к американскому военному хирургу, чтобы понять, почему его товарища нельзя отстранить от полетов, несмотря на его очевидную непригодность. Врач объясняет, что для освобождения от воинской обязанности сначала необходимо подать официальное заявление. При этом, согласно правительственному постановлению («Уловке-22»), всякий, кто заявляет о себе как о сумасшедшем, чтобы освободиться от службы, тем самым доказывает, что он не сумасшедший: сама способность подать такое заявление явно говорит о здравомыслии. По версии Financial Times, Украина столкнулась со своей собственной «уловкой-22»: Россия настаивает, чтобы силы Киева были выведены из всех районов Донбасса, включая важнейшие опорные пункты Славянск и Краматорск.

Киев отвергает план, требующий «капитуляции без сопротивления», но продолжение борьбы рискует оказаться бесполезным, поскольку положение ВСУ ухудшается (нехватка личного состава, потеря техники и продвижение России). Если ВСУ продолжат боевые действия, ухудшение динамики для украинских войск позволит России взять весь Донбасс под контроль к 2026 году, устранив ключевое препятствие к прекращению огня и оставив Украину с тем же результатом, только на худших условиях. Украина, как и Йоссариан, оказалась в ловушке логики, где любой рациональный выбор может привести к одному и тому же катастрофическому результату. Эта дилемма не нова. Дейтонское соглашение, заключенное в 1995 году, положило конец изматывающей войне в Боснии. Алия Изетбегович, первый президент Боснии и Герцеговины, публично признал неразрешимую дилемму: невозможность достичь прочного мира, но и неспособность вести войну ради достижения лучшего результата. Иногда жестокая логика подразумевает, что горький компромисс - единственный выход из ситуации, заключил автор FT.

«Российский истребитель Су-57 сильнее, чем хочет признать Америка»

Долгие годы американские власти высмеивали Су-57, разрекламированный российский истребитель пятого поколения, пишет The National Interest. Американские эксперты называли этот истребитель «потемкинским» самолетом - переоценённым, недостаточно производимым и подверженным сбоям «символом ослабления аэрокосмической отрасли Москвы в эпоху после холодной войны». Но сегодня именно Россия смеётся над американцами и их партнёрами по НАТО, подчеркивается в статье. Нет, Кремль не пытается создать клон истребителя F-22 Raptor. Он разрабатывает нечто уникально российское - и весьма опасное для Запада, заявил автор The National Interest. Вашингтонские аналитики постоянно оценивают Су-57 через призму F-22 или F-35. Но Россия воюет иначе. Ее оборонительная стратегия, как это видно на примере Украины, по сути, основана на истощении: использовании старых, простых технологий, которые можно надежно производить, чтобы превзойти западные платформы.

Российская модель основана на принципе «достаточно хорошо». Су-57 обладает достаточной скрытностью, достаточно хорошей авионикой, а также превосходными характеристиками ракетного вооружения, невероятной манёвренностью, агрессивными средствами радиоэлектронной борьбы и высокой адаптивностью к полю боя. Американские истребители - амбициозные, а российские - практичные. Боевые самолеты вроде F-35 полагаются на высокотехнологичные устройства, чтобы «стильно выиграть бой». Су-57 полагается на силу и хитрость. Российские конструкторы не пытаются превзойти американских в области малозаметных систем. Они создали асимметричный комплекс, призванный нанести удар по самым уязвимым местам Америки. В РФ поступили так, как поступают все достойные противники: сопоставили свои сильные стороны с американскими слабостями. По мнению автора статьи, Су-57 создан на основе одной непреходящей стратегической истины: России не нужно побеждать американские истребители в честном бою, потому что честного боя не будет никогда! Даже горстка Су-57 может вынудить США потратить миллиарды на ответные действия.

«Немецкие хранилища газа пустеют. Халатность Мерца?»

Низкий уровень газа в немецких хранилищах продолжает вызывать бурные споры, пишет Berliner Zeitung. Правительство Фридриха Мерца с 1 января 2026 года отменило сбор «на безопасность газовых хранилищ» - критически важный для бесперебойных поставок газа в Германию. Сейчас немецкие газовые хранилища заполнены на 68,5 процента - это самый низкий показатель за многие годы. Несмотря на это, правительство отказалось от сбора, который с 2022 года в значительной степени перекладывал расходы на потребителей газа. В будущем эти расходы будет нести федеральное правительство. Не безрассудно ли такое решение?

Ассоциация операторов газохранилищ (INES) несколько дней назад предупредила, что экстремально низкие температуры этой зимой могут привести к дефициту поставок газа уже в середине января. INES призвала Мерца «выполнить коалиционное обещание и внедрить эффективные инструменты для обеспечения запасов в будущем». Однако правительство Мерца отменило и требование о заполнении хранилищ газа на 90 процентов к 1 ноября каждого года. Отрасль всё еще тщетно ждет новых политических решений, которые сделают раннее хранение экономически привлекательным. Если ситуация с мощностями для хранения останется напряженной, Германия может в краткосрочной перспективе полагаться на СПГ из США. Однако американский СПГ стоит дорого - по оценкам Евростата, он вдвое дороже российского газа.

«Рубио хвалит переговоры, Уиткофф отправляется в Москву»

Американские и украинские переговорщики заявили, что провели продуктивные обсуждения рамок мирного соглашения, однако окончательного прорыва достичь не удалось, сообщает Bloomberg. После четырёхчасовой встречи с украинскими чиновниками госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоит ещё многое сделать. Он назвал предмет переговоров «деликатным и сложным».

Рубио назвал целью переговоров не только прекращение боевых действий, но и помощь Украине, чтобы страна могла «вступить в эпоху настоящего процветания». Во встрече также участвовали спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Эта встреча, вероятно, стала для украинских переговорщиков последним шансом склонить Уиткоффа на свою сторону перед тем, как он возглавит делегацию США на переговорах в России на этой неделе, подчеркивает Bloomberg.

«Британия может предложить Украине помощь, но не надолго»

Если мирное соглашение по Украине все же будет достигнуто, Британии придется сделать нелегкий выбор, как она должна отреагировать, заявил в статье для The Times бывший британский министр обороны Грант Шаппс. Даже если Лондон захочет участвовать в миротворческой операции, сможет ли он? Есть ли у Британии для этого людские ресурсы, снаряжение, стойкость и деньги - или же она просто блефует? Шаппс подчеркнул, что Британия не должна брать на себя обязательство по размещению войск, не увидев окончательного соглашения России и Украины. Если договор будет «склоняться в пользу Москвы», Лондону следует «очень хорошо подумать, прежде чем отправлять хотя бы одного британского солдата обеспечивать этот «мир».

Есть ли у Британии войска для переброски в принципе? Ответ зависит от масштаба операции. Крупномасштабное, продолжительное развертывание могло бы оказаться слишком тяжелой ношей. Однако целенаправленная миссия под руководством коалиции «вполне достижима». Долгосрочное развертывание сил высокой готовности невозможно осуществить только на доброй воле и оптимизме. Для этого нужны люди, оборудование и предсказуемое финансирование. Правительство Британии с энтузиазмом согласилось с новым амбициозным планом по расходам на оборону в пять процентов ВВП. Но где сейчас эти деньги? В бюджете о них нет ни слова - ни строчки, ни намёка, даже видимости первоначального взноса, заключил Шаппс.