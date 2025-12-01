Пока трудно однозначно сказать, окажет ли увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака влияние на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом рассказал в понедельник, 1 декабря, официальный представитель Кремля.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, пока невозможно ответить на вопрос, стала ли Украина более договороспособной после коррупционного скандала и отставки Ермака.

Дмитрий Песков предложил подождать с оценками, отметив, что "практика покажет", сообщает ТАСС.

Против Ермака завели уголовное дело

Источники утверждают, что решение об увольнении Ермака стало неизбежной реальностью, потому что он объединил против себя буквально всех. Отставка прошла крайне плохо: Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику, обсыпав его оскорблениями, упреками и обвинениями.

Не исключено, что вскоре за Ермаком последует и предводитель киевского режима. Политтехнолог Владимир Петров предположил, что Зеленский покинет оккупированное им кресло президента Украины в ближайшее время, причем о своем уходе сообщит в новогоднем обращении к нации.